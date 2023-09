Micheal Chaves per “The Nun 2”: «L’emancipazione femminile passa attraverso l’horror»

New Line Cinema presenta il thriller horror "The Nun II", il secondo capitolo della saga di "The Nun", l'opera di maggior successo dell'universo "The Conjuring", che ha incassato più di 2 miliardi di dollari. 1956 – Francia. Un prete viene assassinato. Un male si sta diffondendo. Il sequel del film campione d’incassi segue le vicende di Suor Irene, quando viene a trovarsi nuovamente faccia a faccia con Valak, la suora demoniaca. L’universo “The Conjuring” rappresenta la saga horror di maggior successo nella storia al box office con un incasso complessivo globale di 2 miliardi di dollari. A livello mondiale, quattro dei titoli di “The Conjuring” hanno incassato ciascuno oltre 300 milioni di dollari nel mondo (“The Nun” $366 million; “The Conjuring 2” $322 million; “The Conjuring” $320 million; “Annabelle: Creation” $307 million), e ogni titolo della saga ha incassato non meno di 200 milioni di dollari. “The Nun” è al vertice di questa classifica, con i suoi oltre 366 milioni di dollari nel mondo. (Servizio a cura di Eva Carducci)