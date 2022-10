Micheal B. Jordan debutta alla regia: «Debutto alla regia con i guantoni di Creed»

Sarà Micheal B. Jordan protagonista e interprete nel corso degli anni di Adonis Creed, a dirigere il terzo capitolo della saga spin off di Rocky: «Sono cresciuto sul set e questo è il momento migliore per me per mettermi dietro la macchina da presa. Volevo raccontare una storia in cui credo, e condividere parte di me attraverso questi personaggi, questa storia. Ryan Coogler, il regista dei precedenti capitoli, mi ha incoraggiato molto a seguire questa strada. Bisogna solo buttarsi nella mischia e provarci». Ormai astro nascente della boxe si ritrova a dover fare i conti con il suo passato. Un passato che non tornerà invece è quello incarnato da Rocky, dato che Sylvester Stallone ha annunciato sui social che non vestirà nuovamente i panni che lo hanno reso celebre perché ritiene che la storia del suo personaggio si sia conclusa in maniera eccellente nel precedente capitolo. A bussare alla porta di Adonis sarà il personaggio interpretato da Jonathan Majors, al suo esordio nel franchise, che interpreta un ex amico che presto, come mostrato dal trailer, si trasformerà in acerrimo rivale sul ring. Il film, distribuito dalla Warner Bros. Italia, arriverà in sala nel marzo 2023. (Servizio a cura di Eva Carducci)