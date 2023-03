Micheal B. Jordan e il cast di Creed III: «Un film sul senso di colpa, anche su quello che non dovremmo provare»

Debutto alla regia di Michael B. Jordan che torna nel ruolo di Adonis Creed nel terzo capitolo del celebre franchise. Dopo aver dominato il mondo della boxe, Adonis Creed ha avuto una brillante carriera e una soddisfacente vita privata. Quando un amico d'infanzia ed ex prodigio della boxe, Damian (Jonathan Majors), si rifà vivo dopo aver scontato una lunga pena in prigione, è ansioso di dimostrare che merita di salire sul ring. L'incontro tra ex amici è più di un semplice combattimento. Per regolare i conti, Adonis deve mettere in gioco il suo futuro per combattere contro Damian, un lottatore che non ha nulla da perdere. Il film è interpretato anche da Tessa Thompson ("Creed", "Passing"), Jonathan Majors ("Da 5 Bloods", "Lovecraft Country"), Wood Harris ("Creed", "Blade Runner 2049"), Florian Munteanu ("Creed II", "Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli"), l’esordiente sul grande schermo Mila Kent e Phylicia Rashad ("Creed", "Soul"). (Servizio a cura di Eva Carducci)

