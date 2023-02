Sanremo 2023, Mengoni: «Sconcertato per l'assenza di donne in finalissima»

Il vincitore di Sanremo 2023 Marco Mengoni in conferenza stampa torna sul tema dell'assenza delle donne nella top five della serata di ieri. «Dedica ovvia, qui c'erano icone della musica italiana con grandi pezzi. Ieri non ho trattenuto lacrime di gioie: la dedica è anche per mia mamma. Alla vita dico grazie: ho superato momenti duri di vita privata, che non rivelerà. Vorrei che rimanessero lì. E questo premio per me è una figata pazzesca», ha detto il cantante di Ronciglione.

Marco Mengoni si inginocchia ai fan dopo la vittoria a Sanremo 2023