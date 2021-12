Me Contro Te al cinema, Luigi Calagna e Sofia Scalia annunciano il prossimo progetto di vita: sposarsi

Dopo aver vinto il biglietto d'oro come miglior incasso della scorsa stagione con Me Contro Te, Il film - La vendetta del signor S di Gianluca Leuzzi, gli attori e youtuber Luigi Calagna e Sofia Scalia, in arte Sofi e Luì, tornano al cinema dal 1 gennaio con il terzo capitolo della trilogia, Me Contro Te, Il film - Persi nel tempo. E annunciano il prossimo progetto di vita: sposarsi in Sicilia, appena le misure di sicurezza saranno meno strette, invitando ai festeggiamenti i loro fan.