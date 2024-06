Me contro Te e le Fake News: « Abbiamo fatto questo film proprio per sfatare alcuni miti»

EMBED





L'armonia del Pianeta è minacciata dall'Alleanza dei Malvagi: il Signor S., Perfidia, Viperiana e Serpe hanno convinto il mondo intero che Sofì e Luì sono terribili criminali e solo loro, i Malvagi, sono i buoni che possono salvare l’umanità dalla cattiveria dei Me Contro Te. Ma non tutto è perduto e i Me Contro Te insieme ai loro amici dovranno trovare un modo per riportare l’armonia nel mondo. Il film, sempre per la regia di Gianluca Leuzzi, è distribuito da Warner Bros. Pictures e sarà al cinema a partire da sabato 1 giugno e in anteprima in tutte le sale il 30 e 31 maggio. Me Contro Te Il Film – Operazione Spie è una produzione Warner Bros. Entertainment Italia, Colorado Film Production (una società del gruppo Rainbow) e Me Contro Te. (Servizio a cura di Eva Carducci)