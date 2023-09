Maya Hawke e il cast di “Asteroid City”: «Il Covid ci ha unito oltre il lavoro»

EMBED





Il nuovo film di Wes Anderson, in sala dal 28 settembre distribuito da Universal Picture Italy, si svolge in un'immaginaria città americana nel deserto nel 1955. Sinossi: L'itinerario di una convention di Junior Stargazer/Space Cadet (organizzata per riunire studenti e genitori di tutto il paese per una competizione accademica e di affiatamento) viene spettacolarmente sconvolto da eventi che cambiano il mondo. (Servizio a cura di Eva Carducci)