Maurizio Crozza mette al centro dell’ultima puntata di stagione del suo Fratelli di Crozza - in onda in prima serata sul Nove e in streaming su Discovery+ - nel quale, tra le altre cose commenta il bonus balconi “Draghi ha fatto un ragionamento: in Italia ci sono più disoccupati o più balconi?”. “Live streaming ed episodi completi su discovery+”