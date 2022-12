MasterChef Italia, inizia la nuova stagione e tra i giudici partono anche gli sfottò

Il taglio del nastro per la nuova edizione di MasterChef Italia – ieri su Sky Uno e in streaming su NOW – porta con sé una lunga sfilata di aspiranti chef ma anche i siparietti tra i tre giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli. Un trio irresistibile e affiatatissimo, che da subito inizia a rendersi protagonista di alcuni sfottò. Soprattutto sul “vestito macedonia” di Chef Barbieri, preso di mira da Antonino. Immagini concesse da Sky