MasterChef, il gran “pre-dessert” del 18enne Carmine

Alle prese con una Mystery Box basata sui tuberi, ieri a MasterChef Italia (su Sky e in streaming su NOW, episodi sempre disponibili on demand), il 18enne Carmine ha inventato un piatto che ha raccolto grandi elogi dai giudici. Con il suo “Terra” – una crema di topinambur su base di cacao, mandorle e nocciole, rapa con miele e zenzero, manioca fritta e julienne di pastinaca – è stato elogiato sia per l’impiattamento, sia per l’armonia tra gli ingredienti, sia per averlo definito un “pre-dessert”: un’idea, quest’ultima, da grande chef, da applausi. Ora, secondo Cannavacciuolo, gli manca solo una cosa: deve tirar fuori il cuore. Immagini concesse da Sky” “MasterChef Italia è ogni giovedì alle 21.15 su Sky e in streaming su NOW, sempre disponibile on demand”