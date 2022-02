MasterChef, il burro alla canapa e l’ottimo piatto di Mime

A MasterChef Italia, per l’Invention Test di ieri (negli episodi su Sky e in streaming su NOW, sempre disponibili on demand), è arrivato in cucina l’ospite Enrico Costanza, un “giardiniere culinario stellato”. Ha portato con sé delle erbe, alcune delle quali difficili da usare, che i cuochi amatoriali hanno dovuto inserire nei loro piatti. A Mime, la 47enne nata in Giappone e ora a Firenze, è toccato il burro alla canapa con cui ha preparato “Pasta a sigaretta per Bob Marley”, dei biscotti al burro di canapa e tè verde con ganache al cioccolato bianco, ganache al tè verde e salsa di frutti rossi. E quando i tre giudici hanno ironizzato sugli effetti della canapa, vista l’ottima performance dell’aspirante Chef, Costanza ha spiegato che «nella canapa usata non c’è il principio psicoattivo»: il merito quindi è tutto di Mime. Immagini concesse da Sky” “MasterChef Italia è ogni giovedì alle 21.15 su Sky e in streaming su NOW, sempre disponibile on demand”