Masterchef, Cannavacciuolo sprona Hue: «Ripeti: io sono brava»

Arrivati a questo punto, alla Top 10, nella gara di MasterChef Italia (ieri i nuovi episodi, su Sky e in streaming su NOW, e sempre disponibili on demand), i cuochi amatoriali devono pensare come chef professionisti. Devono crederci, devono lottare puntando al risultato, focalizzare l’obiettivo. Hue, che ancora sembra non credere completamente in se stessa, viene chiamata tra i migliori della Mystery Box – una prova che aveva ospite lo Chef pluristellato Giancarlo Perbellini, simbolo della cucina d’eccellenza nel mondo – e sembra fin troppo sorpresa: era proprio convinta di non aver fatto un buon piatto, tanto da non aver pensato nemmeno a un nome. Il suo “Non ci ho pensato”, appunto, guance di rana pescatrice saltate, olio di menta e coriandolo, zucchina abbrustolita e cialda alla curcuma, invece, è buonissimo. All’assaggio ci pensa Antonino Cannavacciuolo, giudice che con la concorrente di origini vietnamite ha creato settimana dopo settimana un bel rapporto, a farle capire che è brava. (Credit: Immagini fornite Sky)