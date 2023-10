Addio a Marzia Ubaldi, doppiatrice e attrice ne "I Cesaroni"

L'attrice Marzia Ubaldi, 85 anni, è morta. L'ex moglie di Gastone Moschin da molti anni risiedeva a Narni, dove gestiva un allevamento di "chihuahua" insieme alla figlia Emanuela. Nata a Milano nel 1938, aveva iniziato la sua carriera al Piccolo di Milano negli anni Sessanta, per poi recitare in diverse serie televisive come Giallo sera, La coscienza di Zeno, I Cesaroni e Suburra. Nel 2003 aveva fondato a Terni, insieme all'ex marito e alla figlia, la scuola di recitazione Mumos. Questa esperienza è durata fino al 2013. La sua scomparsa ha suscitato profondo dolore nella comunità di Narni, con numerosi messaggi di affetto e cordoglio. I funerali si terranno lunedì 23 ottobre alle ore 11