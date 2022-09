Maria Sole Tognazzi e Paola Cortellesi: «Con Petra provochiamo, per gioco»

La serie – prodotta da Sky, Cattleya - parte di ITV Studios - e Bartlebyfilm in collaborazione con BETA FILM - vede di nuovo protagonista Paola Cortellesi insieme all’immancabile Andrea Pennacchi. I quattro episodi - diretti da Maria Sole Tognazzi - sono scritti da Giulia Calenda, Furio Andreotti e Ilaria Macchia con la collaborazione alle sceneggiature di Paola Cortellesi. Le storie sono tratte dalle opere di Alicia Giménez-Bartlett, edite in Italia da Sellerio. Petra - Seconda stagione, quattro nuove storie Sky Original dal 21 settembre in esclusiva su Sky Cinema e in streaming solo su NOW. (Servizio a cura di Eva Carducci)

