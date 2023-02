Marco Mengoni in lacrime in sala stampa: «Sono felice, ma anche emotivo»

(LaPresse) - Momento di emotività per Marco Mengoni, in testa alla classifica di gradimento e tra i favoriti per la vittoria al Festival di Sanremo: in sala stampa si è commosso e ha cominciato a piangere. «Scusate, sono molto felice ma anche molto emotivo». Marco Mengoni scoppia in lacrime durante la conferenza stampa, a poche ore dalla finale di Sanremo 2023, che lo vede favoritissimo, in testa a tutte le classifiche provvisorie. «Sono anche le poche ore di sonno. Fortunamente è andato tutto molto bene, molto oltre le aspettative», dice con la voce rotta dai singhiozzi.