Sanremo 2023, Marco Carta a "BellaMa": «Sono stato scartato. Non ho visto l'annuncio di Amadeus, l'ho scoperto su Instagram»

Marco Carta, a “BellaMa’” (Rai2 dal lunedì al venerdì dalle 15.25 alle 17), ospite di Pierluigi Diaco, ha raccontato con grande sincerità di aver presentato una canzone per il Festival: «Io ho mandato il mio pezzo per Sanremo quest’anno, ma non mi hanno preso. Amadeus ha composto un cast fortissimo». Il cantante, vincitore del Festival nel 2009, a “BellaMa’” ha presentato il suo nuovo singolo “Forse non mi basti più”, esibendosi dal vivo, e ha continuato dicendo: «Non ho guardato l’annuncio dei Big in diretta alle 13 al Tg1 perché è una cosa che mi mette troppa ansia. L’ho scoperto la sera su Instagram, dal profilo di Trash Italiano». (RaiPlay)