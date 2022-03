Torna "Una pezza di Lundini", duetto con Topo Gigio sulle note di "Brividi"

L’attesa è finita. Lo show satirico di Giovanni Benincasa e Valerio Lundini diventato in poco tempo un vero e proprio cult torna con una nuova stagione, la terza, a partire da mercoledì 30 marzo alle 23:30 su Rai2. Tra gli ospiti della prima puntata niente meno che TOPO GIGIO, che per l’occasione si è esibito cantando un’emozionante e toccante versione del brano vincitore di Sanremo, “Brividi” in duetto con lo stesso Lundini. Da non perdere. Condotto da Valerio Lundini con Emanuela Fanelli, “Una pezza di Lundini” vedrà ancora una volta la partecipazione in studio della band dei Vazzanikki. Anche quest’anno le puntate saranno una diversa dall’altra (tranne un paio che probabilmente si somiglieranno). Ma ogni puntata, come nel biennio precedente, sarà diversamente bella. www.raiplay.it

