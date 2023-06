Lucy Boynton e Samara Weaving: «Chevalier? Forse meglio di Mozart»

Chevalier, diretto da Stephen Williams e ispirato all’incredibile storia del compositore Joseph Bologne, Chevalier de Saint-Georges, debutterà in Italia venerdì 16 giugno in esclusiva su Disney+. Figlio illegittimo di una schiava africana e del proprietario di una piantagione francese, Bologne (Kelvin Harrison Jr. in un’eccezionale interpretazione) diventa un celebre violinista-compositore e schermidore nella società francese, con una storia d’amore sfortunata e un litigio con Maria Antonietta (Lucy Boynton) e la sua corte. (Servizio a cura di Eva Carducci)