Luce Social Club, Coma_Cose presentano “Un meraviglioso modo di salvarsi”

Venerdì 18 novembre alle ore 20.00 su Sky Arte andrà in onda la nuova puntata di LUCE SOCIAL CLUB, il programma di approfondimento culturale condotto da Denise Negri e Federico Chiarini, prodotto da ERMA PICTURES in collaborazione con Sky Arte e Cinecittà. Ospiti venerdì 18 l’attore italo-canadese Giacomo Gianniotti - protagonista del nuovo 'Diabolik - Ginko all’attacco’ dei Manetti Bros., i Coma_Cose come ospiti musicali per presentare il nuovo album “Un meraviglioso modo di salvarsi”, e Niccolò Fabi che ripercorre in studio i 25 anni di carriera parlando anche del concerto realizzato a ottobre all’Arena di Verona.