Lucca Comics and Games Lorenza Di Sepio come Shonda Rhimes: «Simple and Madama e la settimana del Si»

EMBED





Mangaka di fama di internazionale, nel 1998 vince la 60esima edizione del premio per autori esordienti di Weekly Shonen Magazine, promosso dell’editore Kodansha, e debutta con la sua prima serializzazione RAVE – THE GROOVE ADVENTURE. Il successo è immediato, ed è ulteriormente amplificato dalle opere successive, FAIRY TAIL ed EDENS ZERO. A gennaio 2018 durante il 45° Festival Internazionale del Fumetto di Angoulême riceve il Fauve d'honneur. (Servizio a cura di Eva Carducci)