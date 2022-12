Loredana Lecciso a Bella Ma': «Il fenomeno Lecciso è stato un reality soap. Tensione con Al Bano? Come tutte le coppie»

Loredana Lecciso, ospite di “BellaMa’” (Rai2 dal lunedì al venerdì dalle 15.25 alle 17) nella puntata di ieri mercoledì 14 dicembre, ha ricordato con Pierluigi Diaco gli anni del cosiddetto “Fenomeno Lecciso”: «Non sono stata usata dalla televisione e io non ho usato la tv: c’era un sano gioco delle parti. Carlo Freccero, ex direttore di Rai2, definì quel “fenomeno” come la nascita di una nuova realtà televisiva: il “reality soap”». La showgirl, compagna di Albano, ha anche ricordato che in quel periodo si scomodò anche la Politica per parlare di lei. Nel corso dell’intervista, che si può rivedere integralmente su RaiPlay.it, Loredana Lecciso ha raccontato anche degli esordi come praticante giornalista in una tv locale e del suo primo matrimonio, insomma, della sua vita prima dell’arrivo di Albano, del quale ha detto: «Abbiamo avuto momenti di tensione, come tutte le coppie, ma lui è un uomo che lascia molto spazio di espressione».

