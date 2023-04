Liv Charcot, in uscita il 28 aprile "Satana", nuovo singolo della band livornese: il videoclip in anteprima

Venerdì 28 aprile sarà disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme di streaming digitale “Satana”, il nuovo singolo dei Liv Charcot (band livornese formata da Lorenzo Cominelli e Tommaso Simoni).



Il brano parla di depressione e il titolo si riferisce metaforicamente alla figura Satana come incarnazione del male, una sofferenza interiore che, come un buco nero, è in grado di risucchiare tutto, soprattutto noi stessi.



Il videoclip per la regia di Emilia Trevisani è stato interamente realizzato grazie alla ricostruzione di immagini in 3D, animate in un ambiente virtuale generativo e descrive come il subconscio dell’io narrante prende corpo in una dimensione onirica viva e in costante trasformazione, in un viaggio interiore tra desideri e incubi. Esattamente come fa la nostra mente, quando al di fuori del nostro controllo genera un'immagine, per poi distorcerla e deformarla fino a farla diventare qualcosa di completamente diverso.