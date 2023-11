Licia Troisi al Lucca Comics and Games: «Mi dispiace che in Italia non siamo riusciti a fare squadra»

«Anche in Italia si può fare fantasy, e si può fare bene. Ma non si riesce a fare squadra come nei gialli ad esempio». Licia Troisi, scrittrice e astrofisica, si racconta al Lucca Comics and Games restituendo anche lo stato del Fantasy in Italia. (Servizio a cura di Eva Carducci)