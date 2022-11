Letitia Wright per Black Panther - Wakanda Forever : «Onoriamo Chadwick Boseman, onoriamo un fratello»

Non era un’eredità facile quella raccolta dal cast di Black Panther - Wakanda Forever. Raccontare una nuova storia, continuando il mito della Pantera Nera, omaggiando al contempo il compianto Chadwick Boseman, che ci ha lasciato prematuramente a causa di una grave malattia. Omaggio che si estende in ogni fibra di questo nuovo capitolo cinematografico, in sala dal 9 novembre distribuito da Walt Disney Italia. A raccontarcelo è la sorella di set, Shuri, interpretata da Letitia Wright, che compostamente, ma con una fermezza d’animo encomiabile ci porta quasi alle lacrime durante l’intervista: «Onoriamo Chadwick Boseman, onoriamo un fratello. Chadwick aveva la grande abitudine di tenere le mie mani e di metterle sul suo cuore o di baciarmi la fronte. E questo mi permetteva di sentirmi a mio agio. Così ho sempre cercato di ricordare quei momenti. Oltre alle sue parole positive. Ci sono delle parole bellissime che mi ha scritto in un biglietto il giorno del fine riprese del primo Black Panther. E all'interno di esso, dice che è orgoglioso della donna che sto diventando. Quindi, quando sono sul set, quando lavoro al massimo delle mie possibilità, quando ho dei giorni in cui mi manca davvero mio fratello, e una scena mi richiede di parlare di lui, tutto mi suscita emozioni pazzesche». (Servizio a cura di Eva Carducci)