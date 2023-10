Leomacs per Battaglia: «Raccontare la storia attraverso gli occhi di un cattivo»

L’antieroe per eccellenza del fumetto italiano torna in libreria e fumetteria per festeggiare i trent’anni della sua creazione in una edizione definitiva ricca di contenuti inediti e per la prima volta a colori! Edizioni BD presenta Battaglia di Roberto Recchioni (Dylan Dog, Il Corvo: Memento Mori, John Doe e Orfani) e Massimiliano Leonardo in arte Leomacs (Tex, Magico Vento e Basket full of heads).

Nato sulle pagine di Dark Side per omaggiare in chiave tutta italiana il fumetto statunitense anni '90 per poi vivere di vita propria in una serie di storie a lui dedicate, il vampiro Pietro Battaglia in questi trent’anni ne ha fatta di strada, passando dalle trincee di Caporetto agli intrighi politici della Prima Repubblica fino ai disordini del G8 di Genova, non temendo di fare letteralmente a pezzi personaggi intoccabili del calibro di Andreotti, e non solo.

Nato in Sicilia nel sangue della Prima Guerra mondiale e cresciuto tra omicidi, complotti e giochi di potere, Pietro Battaglia è un vampiro che attraversa come una ferita pulsante le tenebre italiane. Immerso nella storia segreta e nerissima dell’ultimo secolo del nostro Paese, Battaglia ne è al centro, sia come testimone che come protagonista occulto. Irriverente, scorretto e genuinamente pulp, Battaglia è ormai un classico del fumetto. "Leggere e rileggere i lavori di Roberto e Leomacs mi fa tornare a provare l'invidia che sentii sfogliando i loro fumetti Factory, quando mi avvicinavo al mondo delle autoproduzioni.” rivela l’editore Marco Schiavone. “Oggi come allora, il loro talento ispira a mettersi in gioco, a osare, a provare a fare del nostro meglio per rispettare il Fumetto."

Questa nuova edizione definitiva targata Edizioni BD raccoglie le storie più iconiche di Pietro Battaglia per la prima volta a colori! Un volume di pregio, volto a settare il canone definitivo del personaggio, tanto per gli appassionati, quanto per una nuova generazione di lettori. L’edizione è arricchita da contenuti esclusivi tra cui un’ampia sketch gallery e un’inedita intervista ai due autori concessa in esclusiva per il volume che ripercorre la storia editoriale del personaggio. Battaglia di Roberto Recchioni e Leomacs farà il suo debutto alla fiera Romics di Roma e sarà disponibile in libreria, fumetteria e in tutti gli store online a partire da mercoledì 11 ottobre.

