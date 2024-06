Lee Jung-jae da “Squid Game” a “The Acolyte”: «Questo è forse lo Star Wars più moderno»

Un’indagine su una scioccante serie di crimini mette un rispettato Maestro Jedi (Lee Jung-jae) contro una pericolosa guerriera del suo passato (Amandla Stenberg). Man mano che emergono nuovi indizi, i due percorrono un sentiero oscuro dove forze sinistre rivelano che non tutto è come sembra. The Acolyte - La Seguace è dal 5 giugno in esclusiva su Disney+ con i primi 2 episodi. (Servizio a cura di Eva Carducci)