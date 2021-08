Lauren Cohan: «The Walking Dead anticipa il futuro» (E il nostro presente)

Una volta erano i Simpson ad anticipare sul piccolo schermo eventi futuri, poi accaduti. Adesso c’è The Walking Dead, che con l’ultima stagione non anticipa (ci auguriamo) un’apocalisse Zombie, ma le lotte di potere e l’oppressione nel sangue che troppo spesso vediamo, anche in questi giorni al telegiornale. Ne abbiamo parlato con il cast del film, da Lauren Cohan a Eleonor Matsuura e Seth Gilliam. La prima parte della trilogia dell’undicesima inedita stagione arriva con un episodio a settimana su Star all’interno di Disney+ Basate sulla serie di fumetti scritta da Robert Kirkman e pubblicata da Image Comics, le prime 10 stagioni di The Walking Dead sono prodotte da AMC Studios e dal Chief Content Officer Scott M. Gimple, e sono disponibili in streaming su Star all’interno di Disney+. (Servizio a cura di Eva Carducci)