Las Vegas, i Maneskin incantano sul palco dei Rolling Stones

I Maneskin incantano Las Vegas conquistando il pubblico presente per il concerto dei Rolling Stones. La band italiana ha aperto lo show dell’Allegiant Stadium suonando i brani di maggior successo, come 'Zitti e Buoni', 'I Wanna be your Slave' e l'ultima uscita 'Mamma Mia'. Vestiti con un look a stelle e strisce, Damiano, Victoria, Ethan e Thomas hanno raccolto gli applausi dei fan degli Stones con un'esibizione di mezz'ora prima di lasciare il testimone a Mick Jagger e soci. Proprio il frontman degli Stones ha voluto ringraziare i Maneskin rivolgendosi a loro in italiano con un "grazie mille ragazzi". (LaPresse)