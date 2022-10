"Lanciarsi dalle Stelle" su Netflix: una commedia romantica

Il film Netflix diretto da Andrea Jublin, scritto da Alice Urciolo, è una commedia drammatica di produzione italiana, tratta dal romanzo di Chiara Parenti, dedicata ad un target young (e non solo) davvero ben realizzata, con giovani attori di talento, girata interamente nella splendida cornice della Puglia, e soprattutto dedicata ad un tema caro che purtroppo affligge moltissimi giovani, in particolare nell'epoca covid: il disturbo d'ansia generalizzato. Nel cast: Federica Torchetti, Cristiano Caccamo, Celeste Savino e Lorenzo Richelmy. Il film è dal 5 ottobre su Netflix, in concomitanza con la Giornata mondiale della salute mentale, che è prevista per lunedì 10 ottobre. (Servizio a cura di Eva Carducci)