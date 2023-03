L’anteprima del film Next presentato a Roma

NEXT! È una divertente - a volte folle - indagine, priva di giudizio su una varietà di relazioni interpersonali che sono indecise rispetto al cambiamento dei costumi e alle diverse possibilità di scelte sessuali.

A Roma, la Hollywood italiana, il sogno dello scrittore Alfredo (Pietro Romano), intellettuale raffinato, impegnato, sognatore e squattrinato, è di veder realizzata una sua storia sul grande schermo e avere finalmente riconosciuto il suo talento. Soprattutto dalla sua mamma, che ancora gli passa i soldi, lo tratta come un bambino immaturo e lo ritiene un fallito. Arrivato all’ennesimo rifiuto da parte di un noto produttore (Alessandro Haber), accetta di seguire le esigenze del mercato. Il pubblico vuole sesso, intrighi, potere, denaro, lusso e perversioni. Insomma vizi privati e pubbliche virtù. Decide dunque - istigato dal produttore - di improvvisarsi spia, per scoprire i lati nascosti del jet-set cittadino e fare un “grande film”.

La sua indagine inizia con Max (Paolo Conticini), un ricco e affascinante imprenditore che soffre di sindrome ossessivo-compulsiva (OCD) ed è sessualmente affetto da una strana forma di voyeurismo. È gelosissimo della moglie Violetta (Giulietta Revel), bella e irrequieta che si ribella allo stretto controllo di Max ed è costretta a riempire le sue giornate con shopping e lezioni di pole dance. Le indagini di Alfredo lo conducono poi a Rebecca (Deborah Caprioglio), una donna forte e volitiva, direttrice di NextTv, un network internazionale che propone programmi innovativi e originali. È fiera di includere nel suo palinsesto programmi che danno spazio a Drag Queen, transessuali e transgender, ma ha difficoltà a confrontarsi con la figlia Chiara e la sua ricerca di identità sessuale. Rebecca è quella che in famiglia porta i pantaloni, mentre Tommy (Fabio Fulco), il suo bello, sensibile e vagamente ambiguo marito dedica la sua vita all’arte, si occupa della figlia ed è il migliore amico di Max.

La vicenda (e la sceneggiatura di Alfredo) si arricchisce con una varietà di personaggi eccentrici, come ad esempio la mamma di Max, Elvira (Barbara Bouchet), una elegante signora dell’alta società, che soffre di insoddisfazione, finché non trova una strada per liberare la sua vera natura. E poi Corinne (Corinne Clery), la mamma di Violetta, una donna esuberante che ha una grande passione per la vita per gli uomini giovani. Patrice, un artista instabile, depresso, egocentrico- a volte isterico - e marcatamente omosessuale- che è sostenuto dal suo amato compagno David, un noto critico d’arte. Quindi Ivan, un “gigolò” dell’Est Europa. Il Dr. Hammer (Jonis Bascir), uno stimato psicanalista che ha inventato un suo personale metodo - poco ortodosso - per curare molti dei nostri personaggi che si rivolgono a lui proprio per l’efficacia del suo approccio. Norma, una ex cantante lirica, diventata una singolare “Madame Claude”. Di lei si innamora Alfredo, ammaliato dal suo fisico prorompente.

E da ultimo il Produttore di successo, che è cinico e rude ma importante per il sogno di Alfredo di realizzare il suo film. I personaggi di questo film fanno del loro meglio per confrontarsi con tendenze sessuali desiderate o sconosciute, mentre si sforzano di trattarsi tra di loro con gentilezza e con rispetto, malgrado le impostazioni mentali e i condizionamenti della società in cui viviamo. Nel film, anche Pino Strabioli, nel ruolo di se stesso, e la transgender Claudia Ferri, che ripercorre il suo percorso di transizione per diventare donna.