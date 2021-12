Modà, Kekko Silvestre: «Quella cattiveria gratuita contro chiunque»

Dal 12 novembre è disponibile ‘Buona fortuna – Parte prima’, nuovo album dei Modà con sei tracce anticipate in radio dal singolo ‘Comincia lo show’. “A livello di scrittura, in questi due anni non ho fatto niente – ci confessa il frontman Kekko Silvestre – Sono stato fermo, avevo molta paura di scrivere durante il lockdown: la vita è cambiata totalmente”. I social e gli haters sono al centro del primo brano estratto: “Il problema non è non piacere a tutti, quello non esiste; il problema è poter utilizzare la cattiveria in maniera gratuita contro chiunque. Dobbiamo imparare dai bambini, loro ci insegnano tanto”. Ora che è tempo di condividere questo nuovo capitolo musicale, la band ci dice: “Non c’è mai nulla di scontato, il risultato finale lo decidono sempre le persone che ti seguono. Noi abbiamo fatto il massimo”. Intervista di Paola M. Farina

LEGGI ANCHE: -- Marco Maisano: «Non tutti quelli che vanno in tv hanno qualcosa da raccontare»