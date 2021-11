La Juventus raccontata nella docu-serie "All or Nothing" su Prime Video

La Juventus raccontata dentro e fuori il campo nella docu-serie All or nothing: Juventus su Amazon Prime Video dal 25 novembre in 8 episodi. Il club di calcio più conosciuto al mondo, viene raccontato nel suo dietro le quinte, in campo e spogliatoi, ma anche il rapporto con il mister Andrea Pirlo, il lavoro delle 900 persone nel club della Juve, il barbiere, l'autista, chi prepara i pasti, il medico. Uno sguardo inedito nel mondo della Juve. Nella video, l'intervista a Bonucci e Chiellini i senior della squadra. (servizio di Paolo Travisi)