Justin Bieber torna sul palco: 20 mila fan in delirio a Lucca

Justin Bieber torna sul palco e lo fa in Italia, a Lucca. «A volte può essere difficile vedere tutta la bellezza che mi circonda perché sono bloccato dal problema che ho davanti. A volte sono bloccato da gelosia o insicurezza». «Credo che Dio voglia che mi ami per quello che sono nel punto di percorso di vita in cui sono adesso. Se il mio percorso può aiutarvi non desidero altro. Vi amo gente». È con un video di immagini, parole e testo che Justin Bieber ha deciso di presentarsi al suo pubblico dopo il difficile periodo della malattia che lo ha tenuto lontano dai riflettori. La pop star ha scelto proprio il Lucca Summer festival per la prima tappa del suo tour mondiale Justicè interrotto a giugno dopo la diagnosi della sindrome di Ramsay Hunt che gli aveva parzialmente paralizzato il volto impedendogli di cantare. Stasera oltre 20mila spettatori sono arrivati sotto al palco vicino alle mura di Lucca per l'unica data estiva italiana di Bieber, che si è presentato ai suoi fan visibilmente emozionato, dopo il video proiettato sul maxi schermo montato sul palco. Dopo il concerto di stasera il 28enne, con 251 milioni di follower su Instagram, proseguirà in agosto con cinque tappe in Europa prima di arrivare a settembre in Sudamerica. Bieber passerà poi in Sudafrica, Medioriente, Asia, Australia e Nuova Zelanda prima di tornare di nuovo in Europa nel 2023. Nella scaletta di stasera una ventina di brani con cui la pop star ripercorrerà tutta la sua carriera ( Twitter @vc7dh_f17)