Justin Bieber – An Interactive Virtual Experience, arriva il concerto nel metaverso

Justin Bieber ha da poco annunciato il tour mondiale, ma prima ancora sarà protagonista di un live decisamente innovativo, 'Justin Bieber – An Interactive Virtual Experience'. Se Seoul sembra essere la prima città al mondo a finire nel metaverso, a Justin Bieber tocca l’onore di portarci la sua musica grazie alla partnership con Wave, leader del virtual entertainment. L’esperienza immersiva fonderà performance musicale e motion-capture in real time. Il pubblico potrà assistere a un viaggio musicale tra i brani dell’album Justice, a pochi mesi dall’inizio del Justice World Tour. Foto: METRO/Musica: Elevate from BenSound



