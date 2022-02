Julia Garner, dal successo di Ozark a Inventing Anna: «La verità filtrata dai social»

Disponibile su Netflix in 10 episodi Inventing Anna è la nuova serie targata Shondaland, la società di produzione di Shonda Rhymes già madre di Grey’s Anatomy e Le Regole del Delitto Perfetto. Inventing Anna è la storia di Vivian (Anna Chlumsky), una giornalista che indaga sul caso di Anna Delvey (Julia Garner), leggendaria ereditiera tedesca e socialite, che spopola su Instagram dove, oltre a rubare i cuori dei protagonisti della scena sociale di New York, ruba anche i loro soldi. Anna è la più grande truffatrice di New York o è semplicemente il nuovo ritratto del sogno americano? Lo show riflette sulle dinamiche che ci coinvolgono oggi, dell’immagine filtrata che diamo di noi stessi al mondo sui social, come ha ribadito Laverne Cox durante l’intervista, fino alla discriminanza di giudizio, a parità di colpevolezza, fra uomini e donne. (Servizio a cura di Eva Carducci)