Josh Hutcherson per “The Beekeeper”: «Ho avuto paura di non poter tornare a lavorare»

Con la regia di David Ayer Jason Statham e Josh Hutcherson si scontrano in un thriller al cinema dall’11 gennaio 2024 distribuito da 01 Distribution. La brutale campagna di vendetta di un uomo assume una valenza nazionale dopo che si scopre che è un ex agente di una potente organizzazione clandestina conosciuta come "Beekeepers”. (Servizio a cura di Eva Carducci)