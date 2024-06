Jonathan Tocchini, in uscita il 7 giugno il nuovo singolo "Sempre"

Dal 7 giugno 2024 sarà in rotazione radiofonica “Sempre”, il nuovo singolo di Jonathan Tocchini disponibile sulle piattaforme digitali di streaming dal 31 maggio.

“Sempre” è un brano che parla di un amore perduto che difficilmente si riesce a dimenticare.

Il tutto è partito da un'idea di Jonathan Tocchini, un riff che ha iniziato a risuonargli in testa ripetutamente fino a volerlo mettere nero su bianco. L'artista commenta così la nuova release: "Eri perfetta, eri già tutto... in mezzo al niente qualcosa di buono..." .

Il videoclip di “Sempre” alterna scene dall'alto in senso rotatorio sul letto, che rappresentano il turbinio dei pensieri quando si azionano i ricordi, a scene in moto che raccontano vari momenti di una vita passata insieme a lei (la protagonista femminile). Le location indefinite, realizzate in CGI, alludono alla frammentazione onirica della nostra mente nei ricordi profondi e all’idealizzazione sublimata di essi. Alcuni ricordi più vividi, sono invece rappresentati nelle scene del bagno. La caduta finale del protagonista sul letto con lo sfondo di lei che si allontana, invece, rappresenta una sorta di accettazione non priva di speranza.

Classe 85, da sempre appassionato alla musica e al canto. Cresciuto, e da sempre influenzato, nel contesto degli anni 90, inizia a cantare da giovanissimo inizialmente per diletto, per poi trasformarlo in una e vera professione. Partecipa a diversi concorsi locali per poi vincere il festival degli sconosciuti di Teddy Reno ad Ariccia nel 2013. Continua la sua formazione negli anni partecipando a diverse iniziative canore e studiando appassionatamente fino a certificarsi nel 2021 come insegnate VLM. Si affaccia sul panorama musicale indipendente con il duo "Lo Stato Quantico" pubblicando due singoli, “Ce la Faremo” (2021) e “L'Alba di Milano” (2022). Nel 2023 debutta da solista con il singolo “LiberaMente” con il quale partecipa e vince il premio TV nel contest di Davis Paganelli “Sanremo New Talent”. “Sempre” è il nuovo singolo di Jonathan Tocchini disponibile sulle piattaforme digitali di streaming dal 31 maggio 2024 e in rotazione radiofonica da venerdì 7 giugno.