Jonathan Rhys Meyers per “American Night”: «Nessuno vuole essere famoso»

«Gli attori di cinema non hanno misteri, non più. Zero. Ci sono attori bravissimi a fare autopromozione, io non sono fra loro. Tutti vogliono essere famosi, finché non lo diventano» si racconta senza limiti Jonathan Rhys Meyers, protagonista di American Night thriller neo-noir ricco di suspense e colpi di scena, che è già stato venduto in 18 Paesi nel Mondo, nelle sale dal 19 maggio distribuito da 01Distribution. Nel film Michael Rubino (Emile Hirsch) è appena diventato capo di tutti i capi della mafia di New York ma il suo più grande desiderio è quello di poter dedicare la sua vita alla pittura e diventare un grande artista. John Kaplan (Jonathan Rhys Meyers) è un mercante d'arte disordinato e ombroso ma è anche il migliore al mondo per l’individuazione dei falsi. Le strade dei due, apparentemente così distanti, si incontreranno davanti a un bivio di cruciale importanza, quando il furto della Pink Marilyn di Warhol darà il via ad una serie di accadimenti imprevisti che sconvolgeranno le loro vite. (Servizio a cura di Eva Carducci)