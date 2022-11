John Romita Jr. al Lucca Comics: «Spider-Man mi ha insegnato l’umiltà»

Quest’anno Spider-Man, uno dei personaggi più amati del mondo Marvel, festeggia il suo sessantesimo anniversario e Panini Comics lo ha celebrato insieme a uno degli artisti che più ha contribuito all’evoluzione della sua storia: John Romita Jr. Figlio di John Romita Sr., ex direttore artistico della Marvel e leggenda vivente del fumetto, Romita Jr. crea a soli 13 anni il personaggio di Prowler per una storia di The Amazing Spider-Man disegnata dal padre e da qui parte la sua “grande avventura”, lavorando su progetti Marvel per i successivi decenni. Per questo importante incontro con i fan italiani, la casa editrice modenese ha proposto due novità disponibili in anteprima al Lucca Comics and Games. (Servizio a cura di Eva Carducci)