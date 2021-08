John Carney per “Modern Love”: «Con i social anche i razzisti sono usciti allo scoperto»

«I razzisti sono usciti dalla loro caverna, i politici che fingono di essere altro. I social hanno tirato fuori anche tutto questo male dalle persone. Sono pieni di cinismo e cattiveria, ma al contempo veicolo di grande umanità. Quindi penso che internet significhi che bisogna prendere il bene delle cose, e delle storie che racconta». Per John Carney, regista di Sing Street, Once e Begin Again, qui in veste di showrunner, produttore esecutivo e regista di Modern Love, è la vulnerabilità al centro del successo di queste storie, anche nell’attesa seconda stagione: «Il collegamento in questo a "Modern Love" è pensare che le persone che hanno scritto quelle storie originali, hanno esposto le loro vulnerabilità, e hanno cercato di essere onesti, nonostante i social. E questo emerge in ogni episodio». Un cast di stelle e nuove storie d’amore e di relazioni raccontate in tutta le loro complessità e bellezza, e ispirate all’omonima rubrica del New York Times. Una vecchia fiamma si riaccende. Un test: amici o innamorati. Una ragazza nottambula e il suo ragazzo mattiniero. Una storia d’amore con l’ex di un ex. Una storia di una notte. Una promessa impossibile. Il fantasma di un amore perduto. L’esplorazione della sessualità. La seconda stagione in otto episodi della celebre serie Modern Love porta sullo schermo una serie di storie relazioni, legami, tradimenti e rivelazioni. La seconda stagione di Modern Love in arrivo su Amazon Prime Video dal 13 agosto è interpretata da Gbenga Akinnagbe Lucy Boynton Tom Burke Zoë Chao Minnie Driver Grace Edwards Dominique Fishback Kit Harington Garrett Hedlund Tobias Menzies Sophie Okonedo Zane Pais Anna Paquin Isaac Powell Marquis Rodriguez e Lulu Wilson. (Servizio a cura di Eva Carducci)