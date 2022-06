Joey King per “The Princess” : «La mia principessa guerriera ispirata a Uma Thurman»

The Princess è una lotta all’ultimo sangue ricca di azione e ambientata in un mondo da favola, diretto da Le-Van Kiet (Furie) con protagonista la candidata agli Emmy Award Joey King (The Act, The Kissing Booth) nel ruolo di una giovane reale abile e coraggiosa. Quando una bella e tenace principessa rifiuta di sposare il crudele sociopatico a cui è stata promessa in sposa, viene rapita e rinchiusa in una remota torre del castello del padre. Con il corteggiatore respinto e intenzionato a vendicarsi usurpando il trono, la principessa è chiamata a proteggere la sua famiglia e salvare il regno. Il film è interpretato anche da Dominic Cooper (Preacher), Olga Kurylenko (Black Widow) e Veronica Ngo (The Old Guard). Diretto da Le-Van Kiet e scritto da Ben Lustig e Jake Thornton (Winter’s Knight, Final Fantasy) The Princess è prodotto da Neal H. Moritz (il franchise di Fast and Furious), Toby Jaffe (Total Recall - Atto di forza) e Derek Kolstad (John Wick), mentre Joey King e Guy Riedel sono gli executive producer. The Princess debutterà il 1° luglio come Hulu Original negli Stati Uniti e come Star Original su Disney+ a livello internazionale. (Servizio a cura di Eva Carducci)

