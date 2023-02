Joel Crawford per “Puss in The Boots”: «C’è ancora discriminazione per i film d’animazione, non solo a Hollywood»

Dopo una attesa di dieci anni, Dreamworks Animation presenta un’avventura tutta nuova all’interno dell’universo di Shrek con IL GATTO CON GLI STIVALI 2 – L’ULTIMO DESIDERIO, disponibile in digital download dal 9 febbraio e in BLU-RAY™, DVD e Collezione 2 film in DVD dal 23 febbraio 2023 con Universal Pictures Home Entertainment. Nominato per il miglior film d'animazione sia agli Academy Awards® che ai BAFTA Film Awards, l'ultima avventura del Gatto con gli stivali ora include oltre un'ora di contenuti speciali, compreso un nuovissimo cortometraggio animato esclusivo "Il Tridente", scene eliminate, un lyric video , e un cast di personaggi. Il film è diretto da Joel Crawford (I Croods 2 – Una nuova era), prodotto da Mark Swift (I Croods 2 – Una nuova era e la saga di Madagascar) co-diretto da Januel Mercado, e scritto da Paul Fisher (I Croods 2 – Una nuova era) e Tommy Swerdlow e interpretato da Antonio Banderas, Salma Hayek Pinault, Harvey Guillén, Florence Pugh, Olivia Colman, Ray Winstone, Samson Kayo, John Mulaney, Wagner Moura. La colonna sonora è di Heitor Pereira. (Servizio a cura di Eva Carducci)

Claudia Gusmano interpreta la ragazza stuprata che si oppone al matrimonio riparatore: «Racconto il nostro diritto a dire no»