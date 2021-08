Joe Keery e il regista Shawn Levy per “Free Guy”: «Basta alla cultura tossica della convalida attraverso la fama e i soldi»

«Viviamo in una cultura che è molto mirata intorno a soldi, fama e successo, successo pubblico. Ma a volte questo avviene al costo del sacrificio dei tuoi ideali, dell'integrità, e del proprio orgoglio personale. Ed è molto difficile a volte bilanciare il bisogno di convalida con il bisogno di prendersi cura di sé stessi. E penso che il film sia solo un piccolo promemoria che quell'equilibrio è davvero importante». Per Shawn Levy, il regista di “Free Guy”, al cinema dall'11 agosto distribuito da The Walt Disney Company Italia, è semplice, bisogna smettere di cercare affermazione solo attraverso la fama e il denaro, occorre dare più spazio alla propria salute, soprattutto mentale, e ai propri ideali. Per questo motivo, più di tre anni fa, scrisse quella battuta nel film così importante per lui, e così attuale oggi, che “Free Guy” arriva finalmente in sala dopo i ritardi dovuti alla pandemia (era previsto per l’estate 2020). Nel cast anche Joe Keery, lo Steve della popolare serie “Stranger Things”, che arriva al cinema con un ruolo che raccoglie tutta la frustrazione, e la passione, dei millennials. (Servizio a cura di Eva Carducci)