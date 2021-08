Jodie Comer per “Free Guy”: «In un’industria dominata dagli uomini le donne giocano un ruolo fondamentale»

“Free Guy”, al cinema dall'11 agosto distribuito da The Walt Disney Company Italia, racconta la storia di un cassiere di banca che si rende conto di essere un personaggio all'interno di un videogioco chiamato Free City. L'uomo decide, così, di trasformarsi nell'eroe della propria storia, ma la vera eroina è Milly, una programmatrice di videogame che fa di tutto per contrastare una grande azienda che le ha rubato l’idea, e il gioco. Jodie Comer, che interpreta il micidiale alter ego di Milly nel videogioco, ci ha raccontato nella video intervista quanto sia difficile ancora oggi, in una cultura prettamente dominata dagli uomini, ma largamente giocata e creata dalle donne, affermare il proprio lavoro: «Milly lavora in un'industria fortemente dominata dagli uomini, e il film non si è sottratto a questo. Abbiamo esplorato le sfide che ha affrontato all'interno della sua professione. Sono molto orgogliosa di come il film sia un punto di partenza a riguardo, perché c'è così tanto da fare intorno a questo argomento». (Servizio a cura di Eva Carducci)