Un bacio che ha fatto "volare" i social. Jessica Chastain e Oscar Isaac, al Festival del Cinema di Venezia, si sono presi la scena grazie alla loro splendida intesa, non solo davanti alla cinepresa. I due attori hanno presentato "Scene da un matrimonio", prodotta da Hbo, in onda in Italia su Sky e Now dal 20 settembre. Un remake cdi Bergman he trasporta la vicenda in una coppia americana contemporanea.