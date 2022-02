Jennifer Lopez per “Marry Me”: «Non auguro a nessuno un trattamento del genere»

Dopo aver programmato il matrimonio del secolo, in diretta social, Kat (Jennifer Lopez), una delle pop star più famose e apprezzate dal pubblico, decide di cambiare tutto proprio nel momento in cui sale sull’altare. A smuovere le carte in tavola è un video che mostra il tradimento del suo futuro marito e collega, Bastian (Maluma) mentre la tradisce con la sua assistente. Decisa a non vivere una relazione in cui si sente infelice, compie un gesto impulsivo. Se quello che conosci ti delude, magari la risposta è in ciò che non conosci, e quindi, in un momento di follia, Kat decide di sposare Charlie (Owen Wilson), un professore di matematica presente al concerto del secolo solo per aver accompagnato la figlia. Ciò che inizia da una reazione impulsiva si trasforma in una storia d'amore inaspettata. Mentre alcuni cospirano affinché i due si separino, la domanda di tutti è: due persone provenienti da universi così diversi possono appianare le differenze e crearsi un posto unico nel mondo al quale appartenere? Jennifer Lopez ha inoltre affrontato un tema spinoso, quello che lega il gossip sulla vita privata delle celebrità ai social network. Alla luce del suo mancato matrimonio, per motivi simili, con il giocatore di baseball A-Rod, e al suo recente ritorno di fiamma con l’ex Ben Affleck, l’attrice conosce molto bene le sensazioni del personaggio che interpreta nel film: «Quando accadono momenti difficili nella tua vita sapere di avere l’occhio di tutti addosso può essere complicato. Inevitabilmente sai che finirai sotto i riflettori, inevitabilmente qualcuno filmerà tutto e posterà sui social media. Prima era diverso, speravi sempre che la notizia non fosse trattata dalla stampa ad esempio, adesso invece sai già che arriverà online. Non auguro a nessuno di passare quello che ha passato Kat nel film». Marry Me è in sala distribuito da Universal Pictures Italia. (Servizio a cura di Eva Carducci)