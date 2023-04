Jennifer Aniston e Adam Sandler per “Murder Mystery 2”: «Siamo come La Signora in Giallo, dove andiamo qualcuno ci resta secco»

Dalla fissazione per il lucchetti sui ponti fino al paragone con Angela Lansbury de “La Signora in Giallo”. Abbiamo incontrato Jennifer Aniston e Adam Sandler a Parigi per il loro nuovo film “Murder Mystery 2” in arrivo, solo su Netflix, dal 31 marzo. A quattro anni dalla risoluzione del loro primo caso di omicidio, Nick e Audrey Spitz (Adam Sandler e Jennifer Aniston) sono diventati detective a tempo pieno ma fanno fatica ad avviare la loro agenzia investigativa. Invitati a festeggiare il matrimonio di un loro amico (Adeel Akhtar) sulla sua isola privata, si ritrovano immersi in un nuovo mistero... Non appena la festa ha inizio infatti, qualcuno rapisce lo sposo per ottenere un riscatto. Tutti gli eleganti ospiti, i parenti e la stessa sposa diventano possibili sospettati. Il film coinvolge Nick e Audrey Spitz in un caso che alza la posta in gioco e dà finalmente a questi due detective l’occasione per realizzare tutto ciò che hanno sempre sognato: il successo della loro agenzia e il tanto atteso viaggio a Parigi. (Servizio a cura di Eva Carducci)