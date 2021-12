Javier Bardem: «Il mio capo perfetto è un mostro ma non quanto Harvey Weinstein»

Javier Bardem è "Il Capo Perfetto" nel nuovo film di Fernando León de Aranoa, candidato agli Oscar per la Spagna, in arrivo nelle sale italiane dal 23 dicembre con BIM Distribuzione. «Quello che raccontiamo nel film sono quelle persone che possono diventare un mostro, come Harvey Weinstein, che ho avuto modo di conoscere. Non ero a conoscenza delle atrocità che ha fatto, ma ho capito che era un uomo molto affascinante, molto intelligente, molto divertente. E poi, all'improvviso, immagino che sia stato preso nelle sue manovre, ed è molto pericoloso da diversi punti di vista».

Blanco (Javier Bardem), proprietario di una storica azienda spagnola di bilance industriali, amato e stimato dai dipendenti per la sua grande umanità, è in gara con la sua impresa per un premio di eccellenza locale. Considerato da tutti e da se stesso un capo magnanimo, è disposto a qualunque cosa pur risolvere i problemi dei suoi dipendenti affinché non riducano la produttività e gli consentano di aggiudicarsi l'ambito riconoscimento. E mentre la tensione sale per la visita di ispezione della commissione del premio, Blanco inizia a collezionare una serie di errori e comici disastri che lo porteranno a dover dimostrare di essere davvero un capo perfetto...

(Servizio a cura di Eva Carducci)