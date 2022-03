Jake Gyllenhaal per Ambulance: «La famiglia non è solo quella biologica»

Ambulance racconta, nell’arco di una giornata sulle strade di Los Angeles, tre vite che cambieranno per sempre. In questo thriller vertiginoso il decorato veterano di guerra Will Sharp (Yahya Abdul-Mateen II) alla disperata ricerca di denaro per coprire le spese mediche di sua moglie, chiede aiuto alla persona meno indicata - suo fratello adottivo Danny (Jake Gyllenhaal). Un carismatico criminale in carriera, Danny invece gli propone la più grande rapina in banca nella storia di Los Angeles, da 32 milioni di dollari. Quando però la loro fuga va clamorosamente storta, i fratelli disperati prendono in ostaggio un'ambulanza con a bordo un poliziotto ferito che lotta per la vita, e l'esperta paramedico Cam Thompson (Eiza Gonzalez). Per Gyllenhaal: «Siamo noi che costruiamo la nostra famiglia, non riguarda necessariamente qualcosa di biologico», mentre per Eiza Gonzalez questo è stato un ruolo che non doveva fallire :«Non ho mai sentito così tanta pressione in vita mia. Ero terrorizzata. Eravamo nel mezzo di una pandemia, e dovevo interpretare un paramedico, fondamentalmente chi è là fuori a fare il supereroe nella vita reale. Non volevo essere la versione da cartone animato, e soprattutto non volevo utilizzare un linguaggio stupido». Ambulance, diretto da Micheal Bay e distribuito da Universal Pictures Italia, arriverà al cinema dal 23 marzo.

(Servizio a cura di Eva Carducci)