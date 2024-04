Iwaju, cultura e tradizione unite alla tecnologia nella nuova serie Disney+

Per la prima volta, i Walt Disney Animation Studios collaborano con Kugali, società panafricana di intrattenimento a fumetti, per una serie animata originale ambientata in una futuristica Lagos, in Nigeria. Questa emozionante storia di crescita segue Tola, una giovane ragazza dell’isola ricca, e il suo migliore amico, Kole, un esperto di tecnologia autodidatta, alla scoperta dei segreti e dei pericoli nascosti nei loro diversi mondi. I registi di Kugali – tra cui la regista Olufikayo Ziki Adeola, il production designer Hamid Ibrahim e il consulente culturale Toluwalakin Olowofoyeku – accompagnano gli spettatori in un viaggio unico nel mondo di Iwájú: City of Tomorrow, ricco di elementi visivi unici e di progressi tecnologici ispirati allo spirito di Lagos. La serie è prodotta da Christina Chen di Disney Animation con una sceneggiatura di Adeola e Halima Hudson. Nella versione originale, il cast di voci include Simisola Gbadamosi, Dayo Okeniyi, Femi Branch, Siji Soetan e Weruche Opia. Iwájú: City of Tomorrow sarà disponibile in streaming su Disney+ dal 10 aprile in Italia con tutti e sei gli episodi. (Servizio a cura di Eva Carducci)